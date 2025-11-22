En Cali, Petro acusó a Eder de participar en "estrategia" para vincularlo al narcotráfico

En medio del discurso que ofreció el presidente Gustavo Petro en Cali, durante la entrega del nuevo Campus Universitario de la Ladera, que ofrecerá educación gratuita a miles de jóvenes, el mandatario afirmó que el alcalde Alejandro Eder, junto con otros políticos del país, estaría detrás de una supuesta estrategia con los Estados Unidos para desprestigiar su nombre.

Según Petro, estos políticos lo habrían acusado de tener presuntos vínculos con el narcotráfico y habrían solicitado al gobierno de Donald Trump que lo investigara.

“Y aquí el alcalde de Cali hizo parte de una estrategia. Él se fue con Fico, creo que fue, a Miami o a Washington, y después se fue Vicky Dávila y la Cabal. Todos los políticos buscando cómo unos gringos bastante de extrema derecha los salvaban. Ellos pidieron que me metieran en una lista de narcotraficantes. Esos señores y señoras colombianas sí que tienen relaciones políticas y familiares con el narcotráfico en Colombia”, afirmó el presidente.

Durante su intervención, Petro también lanzó un reto a Marco Rubio, senador de los Estados Unidos, intensificando así la tensión diplomática entre ambos países.



“Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la… ¿cómo es?, la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se arrodilla ante sus odios del pasado, que no conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá. En Cuba tendrá que arrodillarse, porque aquí hay un jaguar a punto de despertar”, expresó.

Finalmente, el presidente aseguró que está preparado para enfrentar dichas acusaciones una vez concluya su periodo de gobierno.