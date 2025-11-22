En vivo
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Pacífico  / En Cali, Petro acusó a Eder de participar en "estrategia" para vincularlo al narcotráfico

En Cali, Petro acusó a Eder de participar en "estrategia" para vincularlo al narcotráfico

El presidente Gustavo Petro denunció que en la estrategia participan otros políticos del país para que los Estados Unidos lo incluyera en la lista de presuntos narcotraficantes.

