En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Centro de Cali registra incremento del 20 % en ventas por Navidad

Centro de Cali registra incremento del 20 % en ventas por Navidad

Más de 50.000 personas al día recorren el centro de Cali en compras navideñas, con un balance comercial positivo pese a la disminución en la llegada de compradores del Cauca por temas de inseguridad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad