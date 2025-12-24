Centro de Cali registra incremento del 20 % en ventas por Navidad

En los días previos a la Navidad, las calles del centro de Cali se convirtieron en el principal punto de encuentro para los caleños que salieron a comprar los regalos de fin de año.

Muchos de ellos llegaron a última hora a los diferentes locales comerciales en busca de obsequios para sus familiares y seres queridos.

Según un estudio realizado en la ciudad, cerca del 30 % de los ciudadanos cuenta con un presupuesto superior a los $500.000 pesos para la compra de prendas de vestir, regalos y otros artículos propios de la temporada decembrina.

“Solo para los regalos de mis hijos tengo destinados $400.000 pesos, pero también me falta comprar ropa para mí. A veces uno quiere darse un gusto adquiriendo otras cosas como celulares y demás, entonces la cifra va aumentando. Hoy ya llevo $600.000 pesos y aún me faltan algunas compras, por lo que toca priorizar”, expresó uno de los compradores.



De acuerdo con datos entregados por la Alcaldía de Cali, cerca de 50.000 personas circulan a diario por las calles del centro durante esta época, lo que ha generado un incremento en las ventas del comercio local.

“Tenemos un aumento interanual del 20 % en comparación con el año anterior. La percepción del comercio y del sector empresarial en el centro de Cali ha sido positiva, especialmente desde la semana previa al 24 de diciembre. Incluso, desde la semana del 7 de diciembre ya se reportaba un aumento considerable en las ventas”, señaló Juan David Ochoa, director de comunicaciones de Grecocentro.

No obstante, este año se ha registrado una disminución en la llegada de compradores provenientes del departamento del Cauca, quienes tradicionalmente visitaban el centro de Cali para realizar sus compras navideñas.

“Varios empresarios nos han reportado una reducción en la afluencia de compradores de ese departamento, debido a los inconvenientes de seguridad y a la situación en la vía Panamericana Popayán–Cali. Aun así, la temporada ha sido positiva y se ha destacado la llegada de compradores extranjeros”, manifestó Ochoa.

Los productos de mayor demanda durante esta temporada han sido los artículos de moda y tecnología, especialmente celulares, computadores, accesorios y otros dispositivos electrónicos.

