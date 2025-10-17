Colapsa la movilidad en Bogotá: TransMilenio activa desvío y cierra estaciones en Av. El Dorado

A tan solo unas horas de iniciar la hora pico en Bogotá, un grupo de manifestantes bloquearon la avenida El Dorado. TransMilenio informó que el grupo de personas se desplaza desde la sede de la Universidad Nacional de oriente a occidente, ocupando carriles mixtos y exclusivo, por lo que el servicio se ha visto afectado.

Asimismo, informó a sus usuarios que:



La flota de TransMilenio hace retorno en Corferias y Concejo.

Dejan de operar temporalmente estaciones Corferias y Ciudad Universitaria.

Rutas TransMiZonal del sector también inician desvíos.

Noticia en desarrollo...