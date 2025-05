Concejal advierte riesgos por manifestaciones en apoyo a la consulta de Petro: "Una catástrofe"

Las autoridades del Distrito y del Concejo de Bogotá encendieron las alarmas ante la convocatoria de una serie de manifestaciones en la plazoleta del Concejo de Bogotá, previstas a desarrollarse desde este mediodía y durante los próximos días, en respaldo a la consulta popular del presidente Gustavo Petro.

En una entrevista con Blu Radio, el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, advirtió que el lugar escogido para las concentraciones no es el más adecuado debido a su capacidad limitada, de no más de mil personas y a que debajo de la plazoleta se encuentra el parqueadero del Concejo, estructura que no está diseñada para soportar grandes aglomeraciones.

“Si efectivamente llegan muchas personas y se sobrepasa el peso establecido, podríamos tener una catástrofe. Lo hemos advertido de muchas formas para evitar algo que después tengamos que lamentar”, señaló Abisambra.

Desde la noche anterior, integrantes de colectivos ciudadanos comenzaron a llegar al sitio para preparar la protesta, pintando el piso con mensajes.

El concejal expresó que estas acciones generan preocupación por posibles daños a los bienes públicos.

“Lo que no está bien es que dañen los bienes públicos. Ya hemos tenido experiencias negativas, como en la pasada conmemoración del Día de la Mujer, cuando hubo actos vandálicos que obligaron a invertir recursos públicos en limpieza y restauración”, explicó.

Así se ve a esta hora la plazoleta del @concejodebogota. Respetamos el derecho a la protesta. Pero NO se deben afectar los bienes públicos, esto genera costos adicionales de limpieza y mantenimiento.

La Alcaldía también ha criticado la elección del lugar por considerarlo inadecuado. Desde la administración se teme que la falta de logística adecuada lleve a alteraciones del orden público.

Por su parte, el Concejo ha solicitado acompañamiento policial y ha instalado vallas para protegerlo. También se ha coordinado con las secretarías de Gobierno y Seguridad para garantizar la presencia de gestores de convivencia y evitar desmanes.

Manifestaciones Universidad Nacional



Abisambra también se refirió a los disturbios ocurridos la tarde del 16 de abril en inmediaciones de la Universidad Nacional, donde encapuchados bloquearon vías clave como la carrera 30 y la calle 26, enfrentándose a la fuerza pública.

“Estos hechos se repiten periódicamente y afectan a estudiantes que sí quieren estudiar. Necesitamos actuar con autoridad y no con paños de agua tibia”, dijo, mostrándose partidario de la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo ESMAD).

