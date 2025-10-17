¿Por qué hay protestas HOY en Bogotá de indígenas y estudiantes de la U. Nacional?

En horas de la tarde de este 17 de octubre de 2025, se registran fuertes enfrentamientos entre miembros del Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) con estudiantes de la Universidad Nacional y comunidades indígenas, en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

De acuerdo con el reporte de autoridades, algunos oficiales resultaron heridos por parte de los manifestantes que se movilizan en esta zona de la capital del país, entre la Embajada y Corferias. Pero esta jornada de movilizaciones comenzó desde mucho más temprano, pues la cita de estos grupos era desde las 9:00 de la mañana.

Protestas HOY en Bogotá - 17 de octubre // Foto: suministrada

¿Por qué hay protestas HOY en Bogotá?

Desde las 9:00 de la mañana, se registró un evento en la Plaza de Bolívar en conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación, que comenzaron a realizarse desde el 14 de octubre. No obstante, el objetivo era movilizarse hacia la Universidad Nacional en horas de la tarde, cronograma que se dio tal cual y, allí, algunos salieron hacia la calle 26 en donde se empezaron a registrar bloqueos afectando la movilidad en la zona.

Asimismo, algunos grupos étnicos en la ciudad hacen presencia a raíz del Congreso de los Pueblos que se lleva a cabo en Bogotá por el cual exigen al Gobierno garantías en los territorios y el cuidado de los derechos humanos de los líderes sociales.



Problemas de movilidad por protestas HOY en Bogotá

Colapsada la calle 26 y todo el sistema de TransMilenio que se moviliza desde y hacia el aeropuerto El Dorado. Autoridades locales piden tomar rutas alternas entre la Embajada y Corferias, es decir, frente a la entrada de la Universidad Nacional.

"Una movilización ajena a la operación se desplazan desde la sede de la Universidad Nacional (hacia el occidente), ocupando carriles mixtos y el exclusivo. La flota de TransMilenio hace retorno en Corferias y Concejo de Bogotá. Dejan de operar temporalmente estaciones Corferias y Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá", indicaron.

Foto: Sumnistrada.