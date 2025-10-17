En vivo
Cuatro policías heridos por flechas en medio de disturbios cerca de Embajada de EE. UU. en Bogotá

Los uniformados fueron atacados por los manifestantes cuando intentaban bloquear la avenida El Dorado.

Policía herido por flecha en medio de disturbios cerca de la Embajada de EE. UU. en Bogotá
Policía herido por flecha en medio de disturbios cerca de la Embajada de EE. UU. en Bogotá
Foto: captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Al menos cuatro policías resultaron heridos por el impacto de flechas durante los disturbios registrados este viernes, 17 de octubre, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Los hechos ocurrieron en medio de una manifestación convocada por comunidades estudiantiles y grupos protestantes que permanecían en el campus de la Universidad Nacional.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados fueron atacados cuando intentaban bloquear la avenida El Dorado para impedir el avance de los manifestantes hacia la sede diplomática. En varios videos difundidos en redes sociales se observa a uno de los policías herido en el brazo mientras sus compañeros y algunos civiles intentan auxiliarlo. Otro agente, alcanzado en la pierna, fue atendido dentro de una patrulla de la Policía Nacional.

“Hacia las 3:30 p.m. un grupo numeroso de manifestantes llegó a la Embajada de EE. UU. con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la sede diplomática, poniendo en riesgo a quienes estaban dentro y a los vecinos del sector. Ante esta situación se hizo necesaria la intervención de la Policía”, informó la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Ataque con flechas a policías frente a la embajada de Estados Unidos
Ataque con flechas a policías frente a la embajada de Estados Unidos
Foto: suministrada

El reporte oficial también señala que personas encapuchadas ingresaron a la estación de TransMilenio más cercana, causando daños en las instalaciones. La entidad recordó que desde el martes pasado varios manifestantes, llegados de distintas regiones del país, se han instalado en edificios públicos y privados en la capital.

En respuesta al incremento de la violencia, la Embajada de Estados Unidos activó sus protocolos de contingencia. Por su parte, las autoridades locales desplegaron un operativo policial para restablecer el orden y garantizar la seguridad en el área.

Ataque con flechas a policías frente a la embajada de Estados Unidos
Ataque con flechas a policías frente a la embajada de Estados Unidos
foto: suministrada

Como medida preventiva, la Avenida 26 fue cerrada temporalmente, lo que afectó la movilidad del sistema de transporte público. En total, siete estaciones de TransMilenio se encuentran fuera de servicio, impactando a más de 35.000 usuarios.

