Tras revelación de nuevos videos y audios, habla el general (r), William Rincón, papá de Juan Felipe

El general retirado William Rincón, padre de Juan Felipe Rincón, el joven de 21 años asesinado en el sur de Bogotá el pasado 24 de noviembre, en entrevista con Séptimo Día, afirmó que el crimen se trató de un "concierto para delinquir" y una extorsión.

Rincón afirmó que detrás de la brutal golpiza y el disparo que acabó con la vida de su hijo, no fue la supuesta pedofilia, sino un montaje criminal orquestado por un "grupo delincuencial que utiliza la dignidad de las personas para extorsionar".

El general retirado explicó que Juan Felipe no estaba chateando con una niña de 11 años, sino con Katherine Sotelo, una mujer de 33 años que "es la dueña del perfil y la que creó el usuario falso".

"Cuando empieza la conversación, él le pregunta cuantos años tiene, ella le dice que tiene 22, luego 16 y posteriormente 11. Pero la edad era para posteriormente llevarlo, seguramente al lugar, decirle que usted está hablando con una joven y acusarlo de pedófilo", afirmó el papá de Juan Felipe.



Sobre las fotos, el sujeto señaló que se trató de manipulación. Rincón ha calificado la revisión de las nuevas pruebas como los audios de los vídeos de cámaras de seguridad, nuevas tomas de la escena de aquel día y fotografías, como una "tortura" personal, pues ha tenido que ver a su hijo más de 100 veces "cómo muere y repetir la escena de cómo lo golpean".

"Aquí no solamente hay un homicidio, sino hay una tortura y hay un concierto para delinquir". El general criticó a Andrés Camilo Sotelo, a quien describió como un actor completo que manipula los escenarios.

Rincón cuestionó el actuar del presunto agresor, señalando que "este señor Sotelo sale ese día con gorra tapada, con armas de fuego en la mano, golpeando a mi hijo, diciendo una cantidad de vulgaridades y hoy vaya véalo en los medios de comunicación, como si fuera un santo".

Cabe resaltar que Andrés Camilo Sotelo Torres, identificado en los videos como uno de los agresores, habló sobre las acusaciones.

Sotelo afirmó que los hechos no fueron premeditados, sino el resultado de una alerta de su hermana, Katherine, después de haberle informado el día anterior que su sobrina "estaba entablando una conversación con una persona y se estaban mandando fotos y videollamadas".

Sotelo asegura que fue el escolta de Juan Felipe quien propinó el disparo que acabó con su vida y afirma ser inocente.

