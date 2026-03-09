Juan Daniel Oviedo revela cuál celular usa desde hace 9 años y por qué no lo ha cambiado

El panorama político tras las elecciones dejó un impacto en las urnas ante la sorpresa por las altas votaciones que recibió Juan Daniel Oviedo, quien con más de 1.200.000 votos logró posicionarse como una posible fórmula vicepresidencial para la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, quien obtuvo más de 3 millones de votos.

Tras ello, durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Oviedo habló sobre los resultados de la consulta, así como reveló un detalle inesperado sobre uno de los elementos tecnológicos de su propiedad: su celular.



¿Cuál es el celular de Juan Daniel Oviedo?

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia Foto: Facebook Paloma Valencia

Al inicio de la llamada entre Oviedo y Néstor Morales, la calidad del sonido se percibió bastante deficiente, lo que generó dificultades en la comunicación. Debido a ello, en la mesa de Mañanas Blu se le preguntó al precandidato si estaba hablando por altavoz.

A lo que Juan Daniel Oviedo respondió: "No señor, estoy hablando por el teléfono, sino que el teléfono está viejito y no lo he podido renovar por la campaña".



Ante la sorpresa de todos, Oviedo reveló que tiene un Huawei P20, mismo que, según él, posee desde hace 9 años. Sin embargo, Néstor Morales le señaló que luego de alcanzar más de 1.200.000 votos ya es posible renovar el teléfono.

Entre risas, el precandidato presidencial respondió que "lo importante es pagar las deudas de la campaña primero".

Finalmente, en la conversación, Néstor Morales aprovechó para hacerle una recomendación a Juan Daniel Oviedo: "Vaya, pásese por Unilago, porque un candidato, un candidato tan importante como usted, un jugador en la política, no puede tener un celular con una señal tan mala, un celular de 9 años que escasamente se escucha. Así que espero, espero, doctor Juan Daniel, que ese celular pueda mejorar la señal".



Huawei P20, el celular de Juan Daniel Oviedo

El Huawei P20 es un celular que salió al mercado en 2018 y llegó como smartphone de gama alta, destacando por su cámara dual Leica, con un procesador Kirin 970, almacenamiento de 120 GB y una RAM de 4 GB, características que para este año 2026 ya están muy atrás, especialmente porque en su mayoría los teléfonos de gama alta cuentan con más de 8 GB de RAM y almacenamiento que ronda los 256 GB, sin contar con baterías que alcanzan para todo el día.

Huawei P20 de 2018 Huawei P20

¿Alcaldía o vicepresidencia? Oviedo se reunirá con Paloma Valencia

Mucho se ha hablado de que tras la alta cantidad de votos que recibió Juan Daniel Oviedo en la Gran Consulta por Colombia, solo por debajo de Paloma Valencia, sea la fórmula vicepresidencial del Centro Democrático.

Ante ello, Oviedo señaló: “hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuestas, y además dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo”, afirmó el exdirector del DANE.

Sin embargo, sí confirmó que tras la celebración en la noche del domingo 8 de marzo ambos coincidieron en que se reunirán este lunes 9 de marzo para definir el futuro político.

La reunión dejaría abierta la posibilidad de que Oviedo acepte ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, aunque siempre está sobre la mesa la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Bogotá, teniendo en cuenta que fue en la capital donde se concentró la mayoría de sus votos.

