Mindefensa alerta ingreso ilegal de 2.400 personas por la frontera con Venezuela

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lanzó una alerta sobre una situación que se está presentando en la frontera con Venezuela, específicamente en el departamento de Norte de Santander, donde autoridades detectaron un intento de ingreso irregular de aproximadamente 2.400 personas hacia territorio colombiano, hechos que quedaron grabados en videos de inteligencia.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, los movimientos se estarían produciendo a pesar del cierre de fronteras decretado por las autoridades, en medio del dispositivo de seguridad dispuesto para la jornada electoral en el país.

“Ahorita precisamente en Norte de Santander tenemos una situación especial, en la cual hemos detectado el paso ilegal. Calculamos casi de 2.400 personas que están intentando pasar hacia el lado colombiano”, afirmó el ministro.

Según explicó el funcionario, las autoridades ya desplegaron capacidades operativas para verificar lo que ocurre en la zona y documentar el intento de ingreso irregular. El ministro también advirtió que el paso no se estaría realizando de manera espontánea, sino que podría haber organización logística para movilizar a estas personas, incluso mediante transporte terrestre.



“No digan después que eran personas que iban en buses, que venían de otro lugar, que estaban sin ningún problema. Aquí hay una comisión del delito en flagrancia”, señaló.

En ese sentido, el titular de Defensa envió un mensaje directo a empresas de transporte que eventualmente puedan prestar sus servicios para movilizar a estas personas, recordando que podrían incurrir en responsabilidades legales.

“Es también un mensaje para los dueños de esas empresas de buses que muy seguramente se van a prestar para transportar algo que ya conocen que se está cometiendo de manera ilegal, en contra de la Constitución y de la ley”, advirtió.

Las autoridades mantienen vigilancia reforzada en la frontera, mientras se evalúan las medidas para impedir el ingreso irregular y garantizar el control territorial durante la jornada electoral.