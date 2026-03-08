En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Elecciones 2026: así es el tarjetón de las consultas interpartidistas ¿Cómo se debe votar?

Elecciones 2026: así es el tarjetón de las consultas interpartidistas ¿Cómo se debe votar?

El tarjetón tendrá las tres consultas en un solo documento, hecho que ha generado confusión, pues muchos creen que pueden votar por las tres consultas al tiempo.

Ganadores de las consultas.jpg
Estos son los ganadores de las consultas interpartidistas.
Foto: Registraduría Nacional, archivo Blu Radio.
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

