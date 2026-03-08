Elecciones 2026: así es el tarjetón de las consultas interpartidistas ¿Cómo se debe votar?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este 8 de marzo, durante las elecciones legislativas en Colombia, la ciudadanía no solo elegirá el Senado y la Cámara de Representantes, sino que también participará en las consultas presidenciales interpartidistas.
Por lo tanto, quienes voten contarán con la opción de solicitar el tarjetón de consultas para elegir entre tres escenarios posibles que buscan representar a varias coaliciones en las próximas elecciones presidenciales de 2026.
Y es que las consultas han generado un panorama político cargado de desacuerdos y alianzas. Ante ello, el tarjetón tendrá las tres consultas en un solo documento, hecho que ha generado confusión, pues muchos creen que pueden votar por las tres consultas al tiempo, y lo cierto es que no. Cada votante podrá votar solamente en una de ellas.
Por lo tanto, tenga presente cuáles son las consultas en las que se podrá participar este 8 de marzo:
Ante ello, la Registraduría confirmó el orden en que aparecen las consultas en el tarjetón. Sin embargo, debe tener en cuenta que, si bien esta jornada coincide con las elecciones del 8 de marzo y el debate sobre las presidenciales, los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo no están incluidos en estas consultas.
Consulta de las Soluciones
La consulta propuesta por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, es la más corta y llega como alternativa diferente a los sectores asociados con el uribismo o el petrismo.
Publicidad
Si bien esta consulta contaba en un principio con figuras del centro como Sergio Fajardo, Maurice Armitage y Juan Fernando Cristo, al final solamente se mantuvieron Claudia López y Leonardo Huerta.
Gran Consulta por Colombia
Esta es la consulta del bloque de centroderecha y la que más expectativa ha generado debido a los candidatos que participan en ella, además de ser la que más representantes tiene en el tarjetón: nueve precandidatos.
Las figuras de esta consulta han planteado el objetivo de ser oposición y una alternativa al gobierno actual. Muchos de ellos se presentaban como perfiles sin grandes respaldos partidistas.
Publicidad
Sin embargo, tras la llegada de Paloma Valencia el panorama cambió debido a su respaldo por parte de Álvaro Uribe como candidata al Senado.
Frente por la Vida
Los políticos de esta consulta cuentan con figuras más alineadas con el gobierno de Gustavo Petro y con sectores que respaldan a la izquierda colombiana. Entre los aspirantes se encuentran:
Aunque se apartaron figuras como Juan Fernando Cristo y Camilo Romero, la consulta impulsada por Roy Barreras sostiene que es una forma de consolidar alianzas que permitan alcanzar una suma de votos que podría duplicar la consulta interna realizada en octubre de 2025.
El próximo domingo 8 de marzo, la ciudadanía encontrará la tarjeta electoral para la consulta de precandidatos a la Presidencia de la República.
Ante ello, el tarjetón contará con dos caras. En la parte trasera se verá el número de mesa, la firma del jurado y las instrucciones para elegir correctamente, mientras que en la otra cara aparecerán los candidatos y sus respectivas consultas.
Identifique componentes como el logo y el nombre de la consulta, así como los candidatos que participan en ella y finalmente la zona de marcación del voto.
Publicidad
Por su parte, si marca una X o cualquier otro signo en la casilla correspondiente al candidato de su preferencia dentro de la consulta que seleccionó, su voto será válido. Pero tenga cuidado: si marca más de una casilla, el voto será anulado.