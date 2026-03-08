Cómo quedarían las curules del Senado, según resultados preliminares de elecciones 2026

El avance del escrutinio de las elecciones legislativas en Colombia de este 8 de marzo ya permite proyectar cómo podría quedar la distribución de curules en el Senado. Con el 97,06 % de las mesas informadas, los resultados muestran qué partidos tendrían mayor representación.

Según el reporte oficial de la jornada electoral, se han contabilizado 18.930.821 votos válidos para partidos, dentro de un total de 19,9 millones de votantes, lo que permite hacer una estimación de cómo se repartirían las curules mediante el sistema de cifra repartidora, utilizado para asignar los escaños del Senado.



Los partidos con mayor votación en Senado

Con corte a las 9:38 de la noche del 8 de marzo de 2026, los resultados muestran la siguiente votación por partidos:



Pacto Histórico: 4.323.135 votos (22,83 %) Centro Democrático: 2.960.836 votos (15,64 %) Partido Liberal Colombiano: 2.215.982 votos (11,70 %) Alianza por Colombia: 1.858.275 votos (9,81 %) Partido Conservador Colombiano: 1.813.266 votos (9,57 %) Partido de la U: 1.518.966 votos (8,02 %) Coalición Cambio Radical – ALMA: 1.214.791 votos (6,41 %) Ahora Colombia: 877.951 votos (4,63 %) Movimiento Salvación Nacional: 681.382 votos (3,59 %)

Todos estos partidos superan el umbral del 3 % de los votos válidos, requisito mínimo para participar en la asignación de curules en el Senado.



Proyección de curules del Senado

Con base en estos resultados preliminares, la distribución estimada de las 100 curules del Senado por circunscripción nacional podría quedar así:



Partido Curules estimadas Pacto Histórico 25 Centro Democrático 17 Partido Liberal 13 Alianza por Colombia 11 Partido Conservador 10 Partido de la U 8 Cambio Radical - ALMA 7 Ahora Colombia 5 Salvación Nacional 4

De confirmarse esta tendencia, el Pacto Histórico se consolidaría como la bancada más grande del Senado, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal.



Cómo se distribuyen las curules del Senado

El Senado colombiano está compuesto por 103 curules, aunque no todas se eligen en la jornada legislativa. 100 curules corresponden a la circunscripción nacional, asignadas mediante el sistema de cifra repartidora. Dos curules pertenecen a la circunscripción especial indígena. Y una curul está reservada para el candidato presidencial que obtenga la segunda mayor votación, en cumplimiento del Estatuto de la Oposición.

Por esta razón, la composición final del Senado solo se conocerá completamente después de las elecciones presidenciales.