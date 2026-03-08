Cómo quedarían las curules del Senado, según resultados preliminares de elecciones 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El avance del escrutinio de las elecciones legislativas en Colombia de este 8 de marzo ya permite proyectar cómo podría quedar la distribución de curules en el Senado. Con el 97,06 % de las mesas informadas, los resultados muestran qué partidos tendrían mayor representación.
Según el reporte oficial de la jornada electoral, se han contabilizado 18.930.821 votos válidos para partidos, dentro de un total de 19,9 millones de votantes, lo que permite hacer una estimación de cómo se repartirían las curules mediante el sistema de cifra repartidora, utilizado para asignar los escaños del Senado.
Con corte a las 9:38 de la noche del 8 de marzo de 2026, los resultados muestran la siguiente votación por partidos:
Todos estos partidos superan el umbral del 3 % de los votos válidos, requisito mínimo para participar en la asignación de curules en el Senado.
Con base en estos resultados preliminares, la distribución estimada de las 100 curules del Senado por circunscripción nacional podría quedar así:
|Partido
|Curules estimadas
|Pacto Histórico
|25
|Centro Democrático
|17
|Partido Liberal
|13
|Alianza por Colombia
|11
|Partido Conservador
|10
|Partido de la U
|8
|Cambio Radical - ALMA
|7
|Ahora Colombia
|5
|Salvación Nacional
|4
De confirmarse esta tendencia, el Pacto Histórico se consolidaría como la bancada más grande del Senado, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal.
El Senado colombiano está compuesto por 103 curules, aunque no todas se eligen en la jornada legislativa. 100 curules corresponden a la circunscripción nacional, asignadas mediante el sistema de cifra repartidora. Dos curules pertenecen a la circunscripción especial indígena. Y una curul está reservada para el candidato presidencial que obtenga la segunda mayor votación, en cumplimiento del Estatuto de la Oposición.
Por esta razón, la composición final del Senado solo se conocerá completamente después de las elecciones presidenciales.