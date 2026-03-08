Abelardo de la Espriella felicita a Paloma Valencia: "Nos veremos en la arena democrática"

El candidato Abelardo de la Espriella reaccionó a los resultados de las elecciones al Congreso de la República de este 8 de marzo, en donde celebró el umbral que alcanzó Salvación Nacional para el próximo periodo legislativo y la emoción de comenzar oficialmente la campaña por la Presidencia de la República.

"El umbral para salvación nacional, pese a los ataques, pese a la campaña negra, hoy tenemos una bancada encabezada por Enrique Gómez, que será un senador extraordinario, maravilloso. Van a intentar arrebatarnos esas curules, pero las vamos a defender con la vida de ser necesario. Ese resultado de hoy de Salvación Nacional es una verdadera proeza, es un momento épico de la democracia. Sin plata, sin darle nada a nadie, puro fervor. Hoy Salvación Nacional es una realidad y es eso lo que hay que rescatar", manifestó.

Pero mostró preocupación e hizo un llamado a todos los sectores políticos a la unión ante la victoria del Pacto Histórico con mayoría en el Congreso de la República tras obtener más de 4 millones de votos para el senado.

Blu Radio

De igual forma, felicitó a Paloma Valencia por la victoria en la consulta con más de 3 millones de votos y espera reunirse con ella para enfrentar juntos "al mismo enemigo".



"Tenemos que sentarnos para enfrentar al único enemigo, que es el señor Iván Cepeda, el heredero de Gustavo Petro. Quiero felicitar también a Paloma Valencia. Bienvenida a la contienda, porque la campaña empieza mañana. Aplaudo tu actitud, celebro que hayas ganado, y ahí nos veremos en la arena democrática, como tiene que ser", expresó.

Por último, Enrique Gómez le agradeció por el apoyo en Salvación Nacional y reiteró su apoyo a Abelardo para que sea el próximo presidente de Colombia.

"Vamos por más y vamos a transformar la política el 31 de mayo triunfando contra el riesgo verdadero. Como lo has dicho, el Pacto Histórico debe ser derrotado. Y gracias a todos los candidatos de Salvación Nacional a Senado y Cámara, a las directivas del partido, A los miembros de Defensores de la Patria, a las gerencias, y obviamente a nuestro gran Tigre Abelardo Laspeña", dijo.