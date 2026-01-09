Habla el hombre herido tras la caída de un vidrio mientras tomaba café en la calle

Un accidente tan inesperado como alarmante quedó registrado en video el pasado 13 de diciembre en el barrio Palermo, en Buenos Aires, y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Un hombre que se encontraba tomando café en una mesa ubicada sobre la acera resultó gravemente herido luego de que un vidrio cayera desde un cuarto piso y lo impactara de lleno.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ciudad de la Paz y Jorge Newbery, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran una escena cotidiana: personas caminando, autos circulando y clientes sentados en el exterior de una cafetería. Incluso, segundos antes del accidente, un peatón pasa por el lugar y se salva por escasos centímetros de ser alcanzado por el objeto.

De manera repentina, el vidrio se desprende desde lo alto del edificio y golpea violentamente a uno de los clientes, un hombre de 50 años. El impacto provoca la caída de la mesa y una de las sillas, mientras la víctima permanece inmóvil durante algunos segundos. Luego, logra reincorporarse, se toma la cabeza con evidentes gestos de dolor y permanece sentado, aturdido, hasta que finaliza la grabación.

Días después del incidente, el hombre herido, identificado como Pablo, habló con el canal América y relató cómo vivió el momento y cuál es su estado actual de salud. “Podía haber perdido un brazo o incluso la vida, pero estoy vivo para contarlo. Tuve mucha suerte, porque otros no lo resisten”, expresó.



Pablo, quien se desempeña en el área administrativa, se encuentra actualmente con licencia médica mientras avanza su recuperación. Según contó, las secuelas del golpe han afectado su movilidad y su vida cotidiana. “No es nada fácil. Tengo que arreglármelas con un solo brazo y hasta para cortar la comida necesito la ayuda de mi familia”, explicó.

El caso generó preocupación entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron las condiciones de seguridad de los edificios y la responsabilidad ante este tipo de accidentes que, por poco, no terminan en una tragedia mayor. Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que se produjo la caída del vidrio.

