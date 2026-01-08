Video: vidrio cayó desde lo alto de un edificio y dejó herido a un hombre que tomaba café

Un momento de rutina estuvo a punto de convertirse en tragedia en el barrio Palermo, en Buenos Aires, luego de que un hombre resultara herido tras ser impactado por un vidrio que se desprendió desde un edificio. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, generando conmoción entre los usuarios.

El incidente ocurrió cuando la víctima, un hombre de 50 años, se encontraba sentado en las mesas exteriores de una cafetería ubicada en la intersección de las calles Ciudad de la Paz y Jorge Newbery. En el video, que dura apenas unos segundos, se observa el tránsito normal de vehículos y peatones, incluso a una persona que pasa caminando y se salva por poco de ser alcanzada por el objeto.

Segundos después, un vidrio cae de manera repentina desde lo alto y golpea directamente al hombre en la cabeza. El impacto es violento: la mesa y una de las sillas se desploman, mientras la víctima permanece inmóvil por algunos instantes. Posteriormente, logra incorporarse, se lleva la mano a la cabeza en señal de dolor y permanece sentado, visiblemente afectado, hasta que la grabación finaliza.

Tras el accidente, personal de emergencias acudió al lugar para prestar atención médica. Debido a las lesiones que presentaba, el hombre fue trasladado al Hospital Pirovano, donde los profesionales de salud descartaron que su vida estuviera en peligro, aunque confirmaron que sufrió diversas heridas y un traumatismo considerable.



Según información difundida por el diario La Nación, el vidrio se habría desprendido desde un cuarto piso del edificio ubicado sobre la cafetería. Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) indicaron que el objeto impactó de lleno en la cabeza del hombre, lo que explica la fuerza del golpe y las lesiones registradas.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en las verificaciones correspondientes para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

