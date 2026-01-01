En vivo
Tragedia en Año Nuevo: cuatro miembros de una familia murieron en accidente de tránsito

Entre las víctimas mortales hay dos menores de edad, entre 3 y 5 años, quienes se desplazaban con sus padres en la motocicleta.

Fatal accidente el 1 de enero de 2026 en Honduras
Fatal accidente el 1 de enero de 2026 en carretera
Foto: captura de video RRSS
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

