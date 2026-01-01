Tragedia en Año Nuevo: cuatro miembros de una familia murieron en accidente de tránsito

Cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, murieron este jueves, 1 de enero, en una colisión frontal entre una motocicleta y un camión ocurrida en el departamento de Copán, en el occidente de Honduras, fronterizo con Guatemala, informó una fuente oficial.

El accidente se registró en el municipio de Nueva Arcadia, por causas que aún no han sido determinadas, según un informe de la Policía Nacional de Honduras.

Las víctimas, el padre, la madre y sus dos hijos, de entre 3 y 5 años, se desplazaban en la motocicleta, indicaron las autoridades.

En el camión involucrado en el siniestro viajaban tres personas, quienes resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital del departamento de Copán, según el informe oficial.



El accidente fue en el departamento de Copán, en el occidente de Honduras Fotos: RRSS

Al lugar del siniestro llegaron efectivos de la Policía Nacional, así como personal de socorro para atender la emergencia.



Accidente vehicular en el sector de Nueva Arcadia, Copán, donde preliminarmente se informa de cuatro personas muertas y varios heridos. Se maneja que las víctimas mortales son dos menores y sus padres. Video Cortesía ¿Buscas noticias confiables? Haz clic aquí:… pic.twitter.com/zwnAL4KKXk — Radio América HN (@radioamericahn) January 1, 2026

Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muertes violentas en el país centroamericano, donde a diario fallecen alrededor de cinco personas por ese motivo, según cifras oficiales.

Honduras registró al menos 1.894 muertes por accidentes de tráfico en 2025, siete más que las 1.887 contabilizadas en todo 2024, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Publicidad

La excesiva velocidad, la imprudencia del peatón, la distracción de conductores, no respetar las señales, fallas mecánicas y la ingesta de bebidas alcohólicas son las principales causas de los accidentes viales en Honduras, según autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.