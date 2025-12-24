En vivo
Nasry 'Tito' Asfura es declarado presidente de Honduras

Nasry 'Tito' Asfura es declarado presidente de Honduras

El candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ha quedado en segundo lugar con el 39,54 %.

