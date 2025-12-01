En vivo
Candidato "que dijo Trump", a punto de ser presidente de Honduras

Honduras giró a la derecha en las elecciones presidenciales, cuyo triunfo disputan en un cabeza a cabeza el empresario Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, y el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Salvador Nasralla, Donald Trump y Nasry Asfura.
Fotos: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

