Video: adulto mayor cae del piso 15 y queda colgando de un tendedero de ropa

Un adulto mayor, de cerca de 80 años, protagonizó un dramático accidente luego de caer desde el piso 15 de un edificio residencial y terminar suspendido sobre un tendedero de ropa ubicado varios niveles más abajo, un hecho que, de manera inesperada, le salvó la vida.

El incidente quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa al hombre tendido de espaldas sobre la estructura metálica, aparentemente inconsciente y visiblemente desorientado, con parte de su cuerpo colgando al vacío mientras esperaba ayuda.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, la caída fue accidental y la fuerza del impacto fue amortiguada por el tendedero instalado en el exterior de una ventana, evitando un desenlace fatal. Testigos que se encontraban en el lugar manifestaron su temor de que la estructura cediera en cualquier momento, lo que habría provocado una caída mortal.

Ante la gravedad de la situación, un guardia de seguridad del complejo residencial decidió actuar de inmediato. Se trató de Zhang Wei, de 32 años, jefe del equipo de seguridad del edificio, quien salió por una ventana del octavo piso y descendió un nivel para alcanzar al adulto mayor.



De acuerdo con el propio rescatista, el apartamento del séptimo piso estaba desocupado y las ventanas del sexto nivel contaban con rejas metálicas, lo que hacía imposible un rescate desde abajo. Esta situación dejó como única alternativa el acceso desde el piso superior.

En el video se aprecia cómo Zhang se aseguró una manguera contra incendios alrededor de la cintura y descendió cuidadosamente hasta llegar al tendedero. El guardia relató que el operativo le tomó cerca de un minuto, ya que consideró que cada segundo era clave para evitar una tragedia.

Recently in east #China's Nanjing, a man fell from the 15th floor and was left dangling perilously. Without a second thought, Zhang Wei, a military veteran, secured a fire hose around his waist and descended out of the window to rescue the man, pulling him to safety. #ChinaBuzz pic.twitter.com/2knOZf4OrP — CGTN (@CGTNOfficial) January 6, 2026

Una vez el adulto mayor fue ingresado nuevamente al interior del edificio, paramédicos lo trasladaron de inmediato a un centro médico. Según el reporte más reciente, el hombre se encuentra consciente y permanece bajo observación mientras recibe tratamiento médico.