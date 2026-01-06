En vivo
Video: Ryan Reynolds presume la camiseta del Internacional de Bogotá en redes

La institución fue adquirida en enero del año pasado por el grupo inversor del que el intérprete forma parte.

