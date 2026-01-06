Video: Ryan Reynolds presume la camiseta del Internacional de Bogotá en redes

El actor canadiense Ryan Reynolds mostró este martes en sus redes sociales la nueva camiseta del Internacional de Bogotá, club que hasta diciembre pasado era conocido como La Equidad y que milita en la primera división del fútbol colombiano. La institución fue adquirida en enero del año pasado por el grupo inversor del que el intérprete forma parte.

“Me enviaron una camiseta, una bufanda y una taza. Y llegaron después de Navidad, lo que lo hace todavía más especial”, escribió Reynolds en una historia de Instagram, donde aparece revisando los obsequios con entusiasmo y su característico sentido del humor antes de ponerse la indumentaria.

En enero de 2025, el grupo estadounidense Tylis-Porter, integrado por Reynolds, concretó la compra de La Equidad. Meses después, en diciembre, los nuevos dueños anunciaron el cambio de nombre a Internacional de Bogotá, junto con una renovación de identidad que incluyó escudo y uniformes inspirados en elementos emblemáticos de la capital, como los cerros orientales y el cóndor andino.

“Esto ya está pasando. Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá”, destacó el club en una publicación en su cuenta de X, donde volvió a compartir el video del actor.



El grupo Tylis-Porter también cuenta con el respaldo de figuras reconocidas como los actores Eva Longoria y Rob McElhenney, el beisbolista Justin Verlander, la modelo Kate Upton y el académico y conferencista Scott Galloway.

Reynolds, conocido por su trabajo en películas como Deadpool y Green Lantern, y McElhenney, actor de la serie It’s Always Sunny in Philadelphia, adquirieron en 2020 el Wrexham FC, entonces en la quinta división del fútbol inglés. En pocos años, el club logró un ascenso histórico hasta llegar al Championship, la segunda categoría.

Asimismo, en 2024 ambos se convirtieron en propietarios minoritarios del club mexicano Necaxa.