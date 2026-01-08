En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan nuevo video de atraco a pareja de adultos mayores en Bogotá: “Dispárenles”

Revelan nuevo video de atraco a pareja de adultos mayores en Bogotá: “Dispárenles”

En las imágenes se observa cómo al menos cuatro delincuentes escapan del lugar en dos motocicletas y, al parecer, con la participación de un vehículo particular.

Publicidad

Publicidad

Publicidad