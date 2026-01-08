Revelan nuevo video de atraco a pareja de adultos mayores en Bogotá: “Dispárenles”

Un nuevo video revelado volvió a generar indignación en Bogotá tras dejar en evidencia la huida de los responsables del violento atraco cometido contra una pareja de adultos mayores en la localidad de Suba, al norte de la capital. El hecho ocurrió el pasado miércoles 7 de enero y quedó registrado por varios testigos que presenciaron la escena a plena luz del día.

Según se conoció inicialmente, varios delincuentes que se movilizaban en motocicletas interceptaron a la pareja en una vía pública y, mediante intimidación y extrema agresividad, les robaron sus pertenencias. El hombre fue abordado directamente por los asaltantes, mientras su compañera, también de avanzada edad, observaba el ataque en medio de una evidente situación de angustia, sin posibilidad de intervenir.

Los primeros videos difundidos en redes sociales mostraron la rapidez con la que actuaron los criminales, quienes no se intimidaron por la presencia de transeúntes ni por el riesgo de ser identificados. En medio del asalto, uno de los agresores sacó un arma de fuego y realizó varios disparos, presuntamente dirigidos contra una persona que observaba lo ocurrido, lo que elevó aún más la gravedad del caso.

Ahora, un nuevo registro audiovisual dejó al descubierto el momento de la huida. En las imágenes se observa cómo al menos cuatro delincuentes escapan del lugar en dos motocicletas y, al parecer, con la participación de un vehículo particular. Tras cometer el robo y efectuar disparos para amedrentar a quienes estaban en el sector, los sujetos abandonan rápidamente la zona.



En el video también se escuchan los gritos de indignación de varios ciudadanos que presenciaron los hechos. La mujer que grabó el nuevo registro, junto a otras personas, lanzó fuertes expresiones contra los delincuentes, evidenciando la tensión y el miedo que se vivió durante y después del atraco.

Entre tanto, las autoridades adelantan labores de investigación para esclarecer lo sucedido. De acuerdo con información preliminar, se está realizando un cruce de datos y se están recolectando testimonios de testigos con el fin de identificar y dar con el paradero de los responsables de este violento caso de fleteo.