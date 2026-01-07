Atraco a adulto mayor en el norte de Bogotá desata pánico en plena vía pública: hubo disparos

Bogotá volvió a ser escenario de un grave hecho de inseguridad que, por poco, termina en tragedia. En la calle 151A con carrera 45, en la localidad de Suba, un adulto mayor fue víctima de un atraco cometido por varios delincuentes que se movilizaban en motocicletas, en un ataque que generó temor entre los residentes del sector.

De acuerdo con información preliminar, los criminales interceptaron a la víctima en plena vía pública y la despojaron de sus pertenencias mediante intimidación y agresividad. El hombre se encontraba acompañado por su pareja, una mujer también de avanzada edad, quien presenció el asalto sin poder intervenir y en medio de una evidente situación de angustia.

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en videos grabados por testigos con sus teléfonos celulares. En las imágenes se observa cómo los delincuentes actúan con rapidez, sin importar la presencia de transeúntes ni el riesgo de ser identificados.

Este es el video



La situación escaló aún más cuando, en medio del atraco, uno de los agresores sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra una persona que observaba lo ocurrido. Aunque no se ha confirmado si hubo personas heridas, los disparos provocaron pánico entre los ciudadanos que se encontraban en el lugar, quienes optaron por resguardarse ante el temor de ser alcanzados por las balas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este violento episodio, ni se ha informado sobre capturas o avances en la identificación de los responsables. El caso ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes reclaman mayor presencia policial y acciones contundentes frente a la inseguridad que, aseguran, se ha intensificado en esta zona del norte de Bogotá.