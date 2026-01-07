En vivo
Bogotá  / Atraco a adulto mayor en el norte de Bogotá desata pánico en plena vía pública: hubo disparos

Atraco a adulto mayor en el norte de Bogotá desata pánico en plena vía pública: hubo disparos

Delincuentes en motocicleta atacaron a una pareja de la tercera edad a plena luz del día en Bogotá; uno de los agresores accionó un arma de fuego mientras varios ciudadanos presenciaban el hecho.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

