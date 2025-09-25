Nueva camiseta de Millonarios le recuerda a hinchas la pandemia: este es su precio

En medio del irregular rendimiento que ha tenido Millonarios en los últimos partidos que ha disputado, el club anunció la llegada de su tercera camiseta para esta temporada, la cual generó diversos tipos comentarios de parte de los hinchas, en especial porque esta indumentaria les trajo malos recuerdos.

Se trata de una nueva camiseta de Millonarios de color rosado, al lado de Adidas, un diseño que, según el club, busca romper el esquema habitual al poner este color “fresco” e “inesperado” y, además, que “refleja la energía vibrante de la hinchada azul, reconocida por su masiva presencia en el estadio y por su constante acompañamiento en cada rincón del país”.

“Millonarios siempre ha representado tradición y grandeza, pero también innovación. Esta camiseta rosada marca un nuevo capítulo: refleja la pasión de los hinchas y su conexión con el futuro del club”, expresó el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, sobre la llegada de esta nueva camiseta.

Nueva camiseta de Millonarios // Foto: Adidas

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Millonarios?

La nueva camiseta de Millonarios tendrá solo dos precios, que se dividirán dependiendo si es para mujer, hombre o niño, los cuales son:



Camiseta para hombre y mujer: 300.000 pesos.

300.000 pesos. Niño: 250.000 pesos.

La camiseta les recuerda a los hinchas la pandemia

Fue en 2020 cuando por petición de la Organización Mundial de Salud (OMS), el Gobierno mandó a todos a resguardarse en sus casas para prevenir el contagio del COVID-19, pero en el fútbol todo corría con “normalidad” y Millonarios estrenó su camiseta visitante con un color rosado especial. La primera vez que la usó fue en febrero de eso frente a Jaguares de Córdoba.



Millonarios con camiseta rosada en 2020 // Foto: Millonarios

¿Cuándo podría debutar esta nueva camiseta el equipo?

El próximo sábado, 27 de septiembre, Millonarios visitará el estadio Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional en una edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol profesional colombiano y, allí, los hinchas podrían ver esta nueva camiseta en acción.