El regaño de Hernán Torres a este futbolista de Millonarios, ¿qué hizo?

Pese la victoria de Millonarios frente a Fortaleza (3-2) este domingo, 21 de septiembre, en la Liga BetPlay, hubo detalles que no le gustaron ni al técnico ni a los hinchas que tendrán que ser mejorados en el camino para que el plantel pueda aspirar a la estrella de Navidad del fútbol profesional colombiano.

Prueba de ello fue un video, que, a través de redes sociales, se hizo viral en donde se ve al técnico Hernán Torres bastante molesto con Jorge Cabezas Hurtado en el trámite del partido y si bien no se conoció puntualmente cuál fue la razón, sí quedó en cámara como le ‘manoteaba’ al jugador y le reclamaba por el rendimiento.

De todas maneras, la molestia solo se registró ahí y el futbolista aceptó el reclamo de su jefe en el terreno de juego, que luego lo recibió con tranquilidad cuando terminó el partido; sin embargo, algunos hinchas manifestaron en redes sociales que entendían la molestia de Torres debido al irregular rendimiento que ha mostrado en algunos partidos.

Los números de Jorge Cabezas Hurtado en Millonarios

Llegó cedido desde el Watford de Inglaterra en la posición de delantero, desde entonces ha disputado 618 minutos con la camiseta del cuadro albiazul, lo que equivale a 9 partidos, 7 de Liga BetPlay y 2 de Copa BetPlay.



Pero la molestia de los hinchas es su poca efectividad frente al arco, teniendo en cuenta que su rol es de delantero y fue llevado a la capital con el objetivo de romper la mala racha de los albiazules a la hora de marcar.

Por ahora, el nivel no ha sido el mejor, pero muchos esperan que mejor con el paso del tiempo y se adapte a la idea de Hernán Torres.

Jorge Cabezas Hurtado // Foto: Millonarios

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios por la Liga BetPlay?

El próximo compromiso de los embajadores será crucial ya que enfrentará a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, duelo que se llevará a cabo este sábado, 27 de septiembre, a las 8:30 de la noche.