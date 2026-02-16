Adicción en redes sociales: 16 de febrero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este lunes, 16 de febrero:



El director de Instagram, ante un tribunal en Estados Unidos, afirmó que una persona que está 16 horas en esa red social no equivale a una adicción "en sentido clínico". Esto, en respuesta a un caso de una joven que demandó el algoritmo de esta red.

Los dispositivos para ejercitar el cerebro. Ahora hay una novedad con 'News handband', que contiene estimuladores para activar ciertas zonas del cerebro.

Sally Ann Torres-Brown, docente del Rochester School, explicó cómo es el uso de la tecnología entre sus alumnos.