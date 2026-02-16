Adicción en redes sociales: 16 de febrero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este lunes, 16 de febrero:
- El director de Instagram, ante un tribunal en Estados Unidos, afirmó que una persona que está 16 horas en esa red social no equivale a una adicción "en sentido clínico". Esto, en respuesta a un caso de una joven que demandó el algoritmo de esta red.
- Los dispositivos para ejercitar el cerebro. Ahora hay una novedad con 'News handband', que contiene estimuladores para activar ciertas zonas del cerebro.
- Sally Ann Torres-Brown, docente del Rochester School, explicó cómo es el uso de la tecnología entre sus alumnos.