Acueducto de Bogotá detecta irregularidades que afectan el funcionamiento del alcantarillado

La empresa encargada del abastecimiento de agua potable y del servicio de alcantarillado sanitario y pluvial es el Acueducto de Bogotá, una entidad pública que ejerce actividades industriales y comerciales, pero su principal tarea es gestionar el agua de la capital y sectores aledaños.

Otra de sus gestiones es verificar qué actores generan aguas residuales no domésticas y si se vierten de manera adecuada. Para ello, llevó a cabo un proceso de verificación a 150 empresas de los sectores farmacéutico, químico y de alimentos, entre otros.

Hallazgos

De las 150 visitas hechas, la EAAB destacó los resultados positivos de las empresas en materia de gestión de aguas residuales:



73 % cuentan con algún tipo de tratamiento.



57 % ha realizado la caracterización de sus vertimientos.



16 % de las empresas han implementado tecnologías limpias, como recirculación de agua, paneles solares o maquinaria de bajo consumo.

Aguas residuales. Foto: tomada de redes.

13 % de las empresas realizan aprovechamiento de agua lluvia.



93 empresas no presentan conexiones erradas o no adecuadas.

Irregularidades que comprometen el funcionamiento del alcantarillado

El Acueducto de Bogotá también detectó situaciones que comprometen el correcto funcionamiento del alcantarillado y que requieren acciones inmediatas por parte de los responsables, entre ellas:



21 conexiones erradas al sistema de alcantarillado.



41 vertimientos sin tratamiento previo.



45 empresas no han realizado la caracterización de sus vertimientos.

Debido a esto, la empresa indicó que hará seguimiento a cada uno de los casos con el fin de garantizar la implementación de los planes de mejoramiento correspondientes.

Durante las visitas, funcionarios del Acueducto dieron orientaciones técnicas sobre el manejo adecuado de descargas, optimización de procesos y ajustes necesarios para cumplir con la normativa vigente. Los informes entregados permiten a las empresas fortalecer sus sistemas internos y reducir riesgos de sanciones.

