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Blu Radio  / Economía  / Herramienta le evitaría pagar el 4x1000 a empresas: así funciona

Herramienta le evitaría pagar el 4x1000 a empresas: así funciona

Herramienta digital permitiría a empresas dividir pagos entre varios beneficiarios en una sola transacción y evitar costos acumulados del 4x1000.

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