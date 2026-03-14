Herramienta le evitaría pagar el 4x1000 a empresas: así funciona

Las empresas en Colombia siguen buscando maneras de reducir los gastos financieros en medio del avance en la digitalización de los pagos. Ante ese escenario, una nueva herramienta tecnológica promete simplificar la gestión de pagos a múltiples proveedores y, al mismo tiempo, evitar el cobro del gravamen a los movimientos financieros, más conocido como el 4x1000.

La solución llega desde la plataforma de pagos ePayco, que permite dividir de manera automática un pago entre varios beneficiarios dentro de una misma transacción. Con esto, las empresas pueden centralizar el recaudo y distribuirlo sin la necesidad de hacer múltiples transferencias bancarias.



Herramienta para empresas permitiría evitar el pago del 4x1000

El avance de los pagos digitales en América Latina ha transformado la manera en la que operan muchas pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con un estudio realizado por MasterCard, el 83 % de las pymes considera que estas soluciones facilitan la contabilidad y el 82 % reconoce beneficios relacionados con el cumplimiento regulatorio y la reducción de costos.

Adicionalmente, el informe también revela que el 70 % de las pymes que aceptan pagos digitales señala que difícilmente podría seguir operando sin estas herramientas, mientras que el 88 % afirma que ha logrado ahorrar tiempo y dinero gracias a estas soluciones.

En ese contexto surge la herramienta Pagos Divididos, diseñada para negocios que trabajan con múltiples proveedores, aliados comerciales o esquemas de recaudo compartido.



A diferencia de los modelos tradicionales, en los que cada transferencia genera un nuevo cobro del 4x1000, esta solución permite que el dinero se distribuya automáticamente desde una sola operación.

Cobro del 4x1.000 Foto: referencia Pexels, energepic.com

Cómo funciona Pagos Divididos para empresas

Ante la necesidad de aliviar la carga a las empresas, el sistema centraliza el pago y luego lo reparte entre beneficiarios definidos por la compañía dentro de una misma transacción, lo que reduce el cobro de costos adicionales.

Publicidad

Entre las principales características de la herramienta se destacan:



Centralización del recaudo en una sola operación.

Distribución automática de recursos entre varios beneficiarios.

Reducción de costos operativos y financieros.

Reportes financieros en tiempo real.

Integración con módulos de seguridad y antifraude.

Según explicó Juan David Rúa, CEO de ePayco, la plataforma fue creada para facilitar los procesos de facturación y distribución de recursos dentro de los negocios digitales. “Hemos desarrollado esta herramienta para optimizar la distribución de los pagos entre las distintas partes que intervienen en cada transacción, garantizando procesos seguros y eficientes a través de nuestro módulo antifraude”, afirmó el directivo.



Pagos digitales también buscan mejorar la transparencia

La solución también está creada para aliviar cargas a entidades gubernamentales que realizan recaudos por medio de operadores tecnológicos. En estos casos, el sistema permite que el valor correspondiente a un impuesto pueda ser transferido directamente por la entidad pública en el momento de la transacción.

Según confirmó Rúa, esto puede evitar que los recursos públicos sean administrados de manera temporal por intermediarios privados y mejora la transparencia del proceso. “Al centralizar y automatizar estos flujos, los comercios pueden minimizar retrasos, optimizar su gestión y acceder a reportes financieros actualizados en tiempo real”, explicó.