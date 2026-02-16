En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tres turistas europeos fueron heridos a bala en Barranquilla; Policía investiga el móvil

Tres turistas europeos fueron heridos a bala en Barranquilla; Policía investiga el móvil

Los heridos son un joven francés, un italiano y un británico, de 20, 23 y 24 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad