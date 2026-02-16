MinSalud inicia introducción escalonada de vacuna contra el dengue

El Ministerio de Salud y Protección Social inició el 14 de febrero la introducción escalonada de la vacuna contra el dengue en el esquema nacional de vacunación, en una estrategia enfocada en territorios con alta endemicidad de la enfermedad y en población infantil priorizada.

La implementación se realiza en cumplimiento de la Ley 2406 de 2024 y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de los lineamientos del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización. La medida se integra a los planes internacionales para el control de enfermedades tropicales y arbovirosis entre 2021 y 2030.

Según la entidad, la priorización de territorios y poblaciones se basó en reportes del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre la incidencia del dengue y en estudios del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, que identifican una alta carga de la enfermedad en niños, niñas y adolescentes. También se consideraron la intensidad de transmisión y la capacidad operativa del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

El aedes aegypti es transmisor del dengue. AFP.

En esta fase, la vacuna se aplica en instituciones prestadoras de salud de los municipios priorizados. Durante la jornada de lanzamiento se administraron más de 700 dosis. La población objetivo incluye niñas y niños de 9 años o que cursen cuarto grado en 2026 y residan en las zonas priorizadas, además de vacunadores de la red pública y privada y equipos de enfermedades transmitidas por vectores.



La vacuna tetravalente Qdenga, precalificada por la OMS y con registro sanitario en Colombia, ofrece protección contra los cuatro serotipos del virus del dengue y presenta una eficacia estimada entre el 60 % y el 97 %, con mayor protección en personas con antecedente de infección.

Con la incorporación de este biológico, el esquema nacional de inmunización en Colombia alcanza 24 vacunas y cuatro inmunoglobulinas dirigidas a la prevención de más de 30 enfermedades.