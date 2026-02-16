En vivo
MinSalud inicia introducción escalonada de vacuna contra el dengue

Colombia comenzó la aplicación gradual de la vacuna contra el dengue en municipios priorizados, dirigida a niñas y niños de 9 años, como parte de la actualización del esquema nacional de vacunación.

