Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Santander, el departamento con más casos de dengue en el país: cifra supera 10.000 contagios

Santander, el departamento con más casos de dengue en el país: cifra supera 10.000 contagios

El 67% de los casos corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que el 0,7% son graves. Seis municipios se encuentran en brote tipo I y catorce en alerta epidemiológica.

