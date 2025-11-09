Santander, el departamento con más casos de dengue en el país: cifra supera 10.000 contagios

El Instituto Nacional de Salud confirmó que el departamento de Santander sigue siendo el más afectado por el dengue en Colombia, los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja concentran la mayoría de los contagios

El departamento registra 10.018 casos confirmados, manteniendo el deshonroso primer lugar a nivel nacional en número de contagios el secreatrio de salud de Santander Edwin Prada afirmó: "En el último reporte tenemos 9 personas que han fallecido por dengue, incluso tenemos en estudio un caso en Floridablanca de una menor".

El panorama preocupa a las autoridades el 67,1% de los casos corresponden a dengue sin signos de alarma, el 32,3% a dengue con signos de alarma y el 0,7% a dengue grave. Aunque los adultos y jóvenes son los más afectados en número, las tasas de incidencia más altas se presentan entre niños y adolescentes, una población especialmente vulnerable.

Los municipios con mayor número de contagios son Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Sabana de Torres y Barrancabermeja, donde los hospitales reportan una alta demanda de atención por síntomas asociados al dengue.



Dengue Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Aunque las cifras no han superado las del año anterior, el comportamiento del virus sigue siendo preocupante por su persistencia y la posibilidad de un repunte en las próximas semanas.

Actualmente, seis municipios permanecen en brote tipo I Barichara, Barrancabermeja, Chipatá, Cimitarra, El Carmen de Chucurí y Villanueva y 14 más están en alerta epidemiológica, entre ellos Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Sabana de Torres y San Gil.

En Santander se han notificado 23 muertes probables por dengue, distribuidas en municipios como Bucaramanga, Floridablanca, Cimitarra, Girón, Vélez, Landázuri, Piedecuesta y San Gil. De esos casos, nueve fueron confirmados, 12 descartados y dos permanecen en estudio.

Las autoridades de salud insisten en que la única forma de frenar el avance del dengue es eliminar los criaderos del mosquito. Recomiendan tapar los tanques y depósitos de agua, desechar los objetos que acumulen líquidos y acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, sangrados leves o manchas en la piel.