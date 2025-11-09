Santander, el departamento con más casos de dengue en el país: cifra supera 10.000 contagios

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Instituto Nacional de Salud confirmó que el departamento de Santander sigue siendo el más afectado por el dengue en Colombia, los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja concentran la mayoría de los contagios
El departamento registra 10.018 casos confirmados, manteniendo el deshonroso primer lugar a nivel nacional en número de contagios el secreatrio de salud de Santander Edwin Prada afirmó: "En el último reporte tenemos 9 personas que han fallecido por dengue, incluso tenemos en estudio un caso en Floridablanca de una menor".
El panorama preocupa a las autoridades el 67,1% de los casos corresponden a dengue sin signos de alarma, el 32,3% a dengue con signos de alarma y el 0,7% a dengue grave. Aunque los adultos y jóvenes son los más afectados en número, las tasas de incidencia más altas se presentan entre niños y adolescentes, una población especialmente vulnerable.
Los municipios con mayor número de contagios son Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Sabana de Torres y Barrancabermeja, donde los hospitales reportan una alta demanda de atención por síntomas asociados al dengue.
Aunque las cifras no han superado las del año anterior, el comportamiento del virus sigue siendo preocupante por su persistencia y la posibilidad de un repunte en las próximas semanas.
Actualmente, seis municipios permanecen en brote tipo I Barichara, Barrancabermeja, Chipatá, Cimitarra, El Carmen de Chucurí y Villanueva y 14 más están en alerta epidemiológica, entre ellos Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Sabana de Torres y San Gil.
Publicidad
En Santander se han notificado 23 muertes probables por dengue, distribuidas en municipios como Bucaramanga, Floridablanca, Cimitarra, Girón, Vélez, Landázuri, Piedecuesta y San Gil. De esos casos, nueve fueron confirmados, 12 descartados y dos permanecen en estudio.
Las autoridades de salud insisten en que la única forma de frenar el avance del dengue es eliminar los criaderos del mosquito. Recomiendan tapar los tanques y depósitos de agua, desechar los objetos que acumulen líquidos y acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, sangrados leves o manchas en la piel.