Alerta en Bucaramanga y el área tras muerte de niña por dengue; piden extremar medidas

La lamentable noticia de la muerte de la niña Valerin Sofía Ortiz Delgado, residente en el barrio El Reposo y estudiante de tercer grado en el Colegio José Antonio Galán de Floridablanca no sólo enlutó el municipio, sino que encendió las alarmas de las autoridades de salud, pues el panorama de Santander en casos de dengue es preocupante.

La muerte de la menor ocurre en medio de un repunte preocupante de casos de dengue en Santander, que se mantiene como el departamento con mayor número de contagios en Colombia. Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS), en lo corrido del año se han registrado 109.912 casos en el país, de los cuales 9.975 corresponden a Santander.

Los municipios con mayor número de contagios son Bucaramanga con (28,0 %) seguido de Floridablanca (15,9 %), Sabana de Torres (8,2 %), Girón (8,2 %) y Barrancabermeja (7,0 %).

Aunque el dengue afecta principalmente a jóvenes y adultos, las tasas de incidencia más altas se concentran en la infancia y adolescencia, según advierten las autoridades sanitarias.



La Secretaría de Salud de Santander informó que mantiene operativos de control del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, a través del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV). Estas acciones incluyen fumigaciones, visitas a viviendas, establecimientos comerciales y colegios, así como control en alcantarillas y zonas críticas.

Las autoridades reiteraron el llamado a eliminar criaderos del mosquito, mantener tapados los tanques de agua, limpiar patios y evitar acumulación de basura o recipientes que puedan retener líquidos.

El fallecimiento de Valerin Sofía, así como el del joven deportista Mathías Hernández ocurrido en septiembre también por presunto dengue, reflejan la gravedad del brote que enfrenta Santander y la urgencia de fortalecer las acciones de prevención para evitar más muertes por una enfermedad que, según los expertos, puede prevenirse con medidas básicas de control y vacunación.