Muere niña de 9 años en Floridablanca por dengue; su familia pide ayuda para sepultarla

Una tragedia enluta a la comunidad del barrio El Reposo, en Floridablanca, donde una niña de 9 años falleció por dengue hemorrágico tras varios días de complicaciones de salud. La menor, identificada como Valeria, estudiante del Instituto José Antonio Galán, cursaba tercero de primaria.

Según relató su hermano, Elian Ortiz, los síntomas comenzaron el lunes 27 de octubre. “La llevamos al hospital, le pusieron suero y la dieron de alta ese día, pero en la casa siguió con fiebre mucho más alta y con náuseas, pero cuando la internaron nuevamente el sábado, ya le diagnosticaron dengue hemorrágico y empezó a retener líquidos”, contó entre lágrimas.

La familia, de escasos recursos, pide ayuda económica para poder realizar el sepelio. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al número Nequi 312 577 2658.

La Secretaría de Salud de Santander confirmó que, hasta la semana epidemiológica 39 de 2025, se han notificado 9.112 casos de dengue en el departamento, según los registros del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Del total de casos el 67,0 % corresponde a dengue sin signos de alarma, el 32,3 % a dengue con signos de alarma, y el 0,7 % a formas graves de la enfermedad.



Así están los casos de dengue en Santander

Floridablanca se ubica como el segundo municipio del departamento con más casos, con un 15,9 % del total.

Los municipios con mayor número de contagios son Bucaramanga con (28,0 %) seguido de Floridablanca (15,9 %), le sigue Sabana de Torres con (8,2 %), Girón con (8,2 %) y Barrancabermeja con (7,0 %)

La Secretaría de Salud municipal investiga si la picadura del mosquito transmisor ocurrió en el colegio o en el entorno del barrio donde vivía la menor, ya que allí ya se han reportado varios casos de dengue; esto con el fin de establecer acciones de control y prevención.

El Instituto José Antonio Galán invitó a la comunidad educativa a una eucaristía en memoria de Valeria, este lunes a las 2:00 de la tarde en la iglesia del barrio El Reposo, solicitando asistir con el uniforme de diario.