En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Jaime Esteban Moreno
Trump y Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Muere niña de 9 años en Floridablanca por dengue; su familia pide ayuda para sepultarla

Muere niña de 9 años en Floridablanca por dengue; su familia pide ayuda para sepultarla

La menor falleció tras varios días de lucha contra el dengue hemorrágico. En Santander se han notificado más de 9.100 casos de la enfermedad. Floridablanca es el segundo municipio con más casos de dengue

El aedes aegypti es transmisor del dengue.
El aedes aegypti es transmisor del dengue.
AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Una tragedia enluta a la comunidad del barrio El Reposo, en Floridablanca, donde una niña de 9 años falleció por dengue hemorrágico tras varios días de complicaciones de salud. La menor, identificada como Valeria, estudiante del Instituto José Antonio Galán, cursaba tercero de primaria.

Según relató su hermano, Elian Ortiz, los síntomas comenzaron el lunes 27 de octubre. “La llevamos al hospital, le pusieron suero y la dieron de alta ese día, pero en la casa siguió con fiebre mucho más alta y con náuseas, pero cuando la internaron nuevamente el sábado, ya le diagnosticaron dengue hemorrágico y empezó a retener líquidos”, contó entre lágrimas.

La familia, de escasos recursos, pide ayuda económica para poder realizar el sepelio. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al número Nequi 312 577 2658.

La Secretaría de Salud de Santander confirmó que, hasta la semana epidemiológica 39 de 2025, se han notificado 9.112 casos de dengue en el departamento, según los registros del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Del total de casos el 67,0 % corresponde a dengue sin signos de alarma, el 32,3 % a dengue con signos de alarma, y el 0,7 % a formas graves de la enfermedad.

Lea también:

  1. Mathías Hernández - dengue.jpg
    Blu Radio. Mathías Hernández - dengue Santander //Foto: Indersantander
    Santanderes

    Investigan posible muerte por dengue de joven promesa del microfútbol en Santander

  2. Murió Matías Hernández, promesa del fútbol en Santander
    Esto se sabe de su muerte.
    Foto: Indesantander
    Santanderes

    Murió promesa del fútbol en Santander; al parecer fue por dengue

Así están los casos de dengue en Santander

Floridablanca se ubica como el segundo municipio del departamento con más casos, con un 15,9 % del total.

Los municipios con mayor número de contagios son Bucaramanga con (28,0 %) seguido de Floridablanca (15,9 %), le sigue Sabana de Torres con (8,2 %), Girón con (8,2 %) y Barrancabermeja con (7,0 %)

Publicidad

La Secretaría de Salud municipal investiga si la picadura del mosquito transmisor ocurrió en el colegio o en el entorno del barrio donde vivía la menor, ya que allí ya se han reportado varios casos de dengue; esto con el fin de establecer acciones de control y prevención.

El Instituto José Antonio Galán invitó a la comunidad educativa a una eucaristía en memoria de Valeria, este lunes a las 2:00 de la tarde en la iglesia del barrio El Reposo, solicitando asistir con el uniforme de diario.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Dengue

Gobernación de Santander

Noticias de hoy

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad