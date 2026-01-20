En vivo
Chavista Jorge Rodríguez, pdte de Asamblea de Venezuela, anuncia docena de normas y código electoral

Chavista Jorge Rodríguez, pdte de Asamblea de Venezuela, anuncia docena de normas y código electoral

El presidente del Legislativo señaló que estas propuestas, aunque no precisó si son nuevas leyes o reformas, responden a la "necesidad de organizar aquellas leyes que son necesarias.

Instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Suministrada.
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

