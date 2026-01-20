En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El ‘espaldarazo’ de los jueces penales de Bogotá tras cese de actividades de los defensores públicos

El ‘espaldarazo’ de los jueces penales de Bogotá tras cese de actividades de los defensores públicos

El cese de actividades de los defensores públicos por una crisis presupuestal y falta del pago de sueldos ya cuenta con el respaldo de los jueces penales de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad