Blu Radio  / Judicial  / "Solicito que mi audiencia sea pública": la carta de Sneyder Pinilla a los jueces de Paloquemao

"Solicito que mi audiencia sea pública": la carta de Sneyder Pinilla a los jueces de Paloquemao

La audiencia del exsubdirector involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD está programada para el martes a las 11 am. En una carta, Pinilla afirmó que “la difusión de esta audiencia no es un capricho. Es mi única garantía real de protección”

Sneyder Pinilla
Sneyder Pinilla, uno de los directivos de la UNGRD involucrados en el caso de corrupción.
Foto: suministrada
Por: Sebastián Nohra
 /  Lina Sandoval
|
Actualizado: agosto 10, 2025 01:26 p. m.

Sneyder Pinilla, exsubdirector involucrado en el entramado de corrupción de la UNGRD, le envió una carta a los jueces de Paloquemao pidiendo que su audiencia de principio de oportunidad no sea de carácter reservado; solicitó que haya acceso a medios de comunicación.

“Solicito que mi audiencia de solicitud de principio de oportunidad no sea reservada ni secreta, sino pública, con acceso para medios y ciudadanía”, expresó en la misiva.

A renglón seguido, Pinilla afirmó que “la difusión de esta audiencia no es un capricho. Es mi única garantía real de protección frente a quienes se benefician de mi silencio, frente a quienes han intentado intimidarme, sobornarme, desprestigiarme y frenar mi colaboración”. Dijo que “la transparencia es el mejor blindaje contra la corrupción y contra el miedo”.

Aseguró que “por eso, cuando el Estado pide colaboración, la recibe y logra resultados, tiene que honrar lo que acuerda. Si no lo hace, envía un mensaje terrible: que en Colombia colaborar es ponerse la soga al cuello”.

Pinilla subrayó que, cuando decidió colaborar con la justicia y contar lo que sabía sobre la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entendió que no sería fácil, pero no se imaginó “el altísimo precio que tendría que pagar”.

“No solo hablé: entregué documentos, grabaciones, chats y pruebas técnicas que hoy están en poder de la Fiscalía y la Corte Suprema. Gracias a eso se han abierto procesos contra congresistas, ministros, contratistas y funcionarios que antes parecían intocables. Y, sin embargo, hoy siento que el mismo Estado que se benefició de mi voz y de mis pruebas empieza a titubear”, señaló en la misiva.

En ese sentido, explicó que “el principio de oportunidad no es un perdón a quien cometió delitos, sino una herramienta que permite entrar en estructuras criminales cerradas, donde la verdad no se consigue en un allanamiento, sino cuando alguien que estuvo adentro decide contar lo que pasó y lo cuenta con pruebas”. Y enfatizó que, por eso, hace pública la solicitud.

