En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Víctimas exigen a JEP actuar tras informe de Contraloría sobre bienes no entregados por exFarc

Víctimas exigen a JEP actuar tras informe de Contraloría sobre bienes no entregados por exFarc

El informe de la Contraloría General de la República evidenció el incumplimiento en la entrega de la totalidad de los bienes y dineros prometidos para la reparación de las víctimas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad