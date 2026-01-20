Tips para usar el 100 % de WhatsApp: 20 de enero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 20 de enero:



Los consejos que debe seguir para aprovechar al máximo la aplicación de mensajería WhatsApp. Aprenda cómo convertir un video o imagen en un documento y así enviarlo en un chat para que no pierda calidad.

De acuerdo con estudios, la generación Z dejaría atrás la práctica Downscrolling en las redes sociales para así aprovechar más el tiempo en otras actividades.

The New York Times informó que una de las tendencias que se esperan en el 2026 es el regreso masivo de los libros físicos y una baja en los digitales.

David Alonso, director del Departamento de Videojuegos, Animación y Tecnología de UDIT en Madrid (España), habló sobre la inteligencia artificial en el oficio de las costureras y si se verán afectadas.