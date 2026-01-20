Tips para usar el 100 % de WhatsApp: 20 de enero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 20 de enero:
- Los consejos que debe seguir para aprovechar al máximo la aplicación de mensajería WhatsApp. Aprenda cómo convertir un video o imagen en un documento y así enviarlo en un chat para que no pierda calidad.
- De acuerdo con estudios, la generación Z dejaría atrás la práctica Downscrolling en las redes sociales para así aprovechar más el tiempo en otras actividades.
- The New York Times informó que una de las tendencias que se esperan en el 2026 es el regreso masivo de los libros físicos y una baja en los digitales.
- David Alonso, director del Departamento de Videojuegos, Animación y Tecnología de UDIT en Madrid (España), habló sobre la inteligencia artificial en el oficio de las costureras y si se verán afectadas.