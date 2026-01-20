Sorpresas, goleadas y presencia colombiana en la penúltima jornada de la Champions

Publicidad
Culminó la primera parte de la penúltima fecha de la Champions League, una jornada marcada por sorpresas, goleadas y participación colombiana en el marcador contra el vigente campeón: el PSG.
La tarde deportiva comenzó con una sorpresa: el Bodo/Glimt de Noruega goleó 3-1 al Manchester City, una derrota que no afecta el camino del equipo inglés hacia la clasificación a los octavos de final.
A las 3:00 de la tarde comenzaron de manera simultánea distintos partidos. En Lisboa, el Sporting recibió al Paris Saint Germain (PSG) y le ganó 2-1, una victoria con sabor colombiano gracias al doblete de Luis Suárez, goles que encaminan al conjunto portugués hacia los octavos de final.
El Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Mónaco y lo goleó 6-1. Hubo un doblete de Kylian Mbappé. Vinicius Junior, quien había sido silbado por la hinchada madridista en el último partido, marcó un tanto. También anotaron Mastantuono, Kehrer y Bellingham.
En otros encuentros, el Arsenal venció al Inter 3-1, el Olympiacos derrotó 2-0 al Leverkusen de Alemania, el Villarreal perdió 2-1 frente al Ajax de Países Bajos y el Tottenham cayó ante el Dortmund.
Este miércoles, 21 de enero, posiblemente Luis Díaz jugará con el Bayern Múnich frente al Union Saint-Gilloise. El Galatasaray de Davinson Sánchez recibirá al Atlético de Madrid, el Slavia de Praga enfrentará al Barcelona y, entre otros partidos, el Chelsea jugará contra el Pafos de Chipre.