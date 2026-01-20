Sorpresas, goleadas y presencia colombiana en la penúltima jornada de la Champions

Culminó la primera parte de la penúltima fecha de la Champions League, una jornada marcada por sorpresas, goleadas y participación colombiana en el marcador contra el vigente campeón: el PSG.

La tarde deportiva comenzó con una sorpresa: el Bodo/Glimt de Noruega goleó 3-1 al Manchester City, una derrota que no afecta el camino del equipo inglés hacia la clasificación a los octavos de final.

Bodo/Glimt de Noruega goleó 3-1 al Manchester City Foto: AFP

A las 3:00 de la tarde comenzaron de manera simultánea distintos partidos. En Lisboa, el Sporting recibió al Paris Saint Germain (PSG) y le ganó 2-1, una victoria con sabor colombiano gracias al doblete de Luis Suárez, goles que encaminan al conjunto portugués hacia los octavos de final.



Real Madrid vuelve a golear

El Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Mónaco y lo goleó 6-1. Hubo un doblete de Kylian Mbappé. Vinicius Junior, quien había sido silbado por la hinchada madridista en el último partido, marcó un tanto. También anotaron Mastantuono, Kehrer y Bellingham.

Vinicius y Mbappé con el Real Madrid Foto: AFP

En otros encuentros, el Arsenal venció al Inter 3-1, el Olympiacos derrotó 2-0 al Leverkusen de Alemania, el Villarreal perdió 2-1 frente al Ajax de Países Bajos y el Tottenham cayó ante el Dortmund.



Este miércoles, 21 de enero, posiblemente Luis Díaz jugará con el Bayern Múnich frente al Union Saint-Gilloise. El Galatasaray de Davinson Sánchez recibirá al Atlético de Madrid, el Slavia de Praga enfrentará al Barcelona y, entre otros partidos, el Chelsea jugará contra el Pafos de Chipre.