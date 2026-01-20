En vivo
Blu Radio  / Nación  / IATA alerta riesgos en la conectividad aérea si el Gobierno modifica las normas de slots

IATA alerta riesgos en la conectividad aérea si el Gobierno modifica las normas de slots

La IATA advirtió que una posible modificación en normas de asignación de slots en Colombia podría afectar la conectividad aérea, la operación del aeropuerto El Dorado y la estabilidad del servicio.

