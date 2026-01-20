En vivo
Preocupación en el CNE por tarjetón único para consultas presidenciales del 8 de marzo

Preocupación en el CNE por tarjetón único para consultas presidenciales del 8 de marzo

Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.

