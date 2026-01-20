Espero que cambie de opinión: Claudia López invita a Fajardo a una consulta de centro

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López ha planteado la idea de realizar una tercera consulta, aparte de la del Pacto Amplio y la Gran Consulta por Colombia.

A esta consulta, Claudia López está invitando a Juan Fernando Cristo, a Maurice Armitage, quien ya descartó esa posibilidad, y a Sergio Fajardo, quien ha dicho que va a ir directo a la primera vuelta.

“He invitado a esa propuesta a Juan Fernando Cristo, a Maurice Armitage y a Sergio Fajardo. Personas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y logrando los resultados que nos propusimos para la gente. Espero que Sergio cambie de opinión y acepte venir a la consulta, pero en todo caso creo que debemos hacer la consulta con él o sin él”, dijo la exalcaldesa Claudia López.

Es importante recordar que hasta el momento hay dos consultas para el ocho de marzo. En la del Pacto Amplio están, por el momento, Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras.



En la Gran Consulta por Colombia hay nueve candidatos del centro y la derecha. Es importante recordar que al ganador de cada consulta lo apoyarán todos los otros integrantes de cada coalición en primera vuelta.

Maurice Armitage descartó la posibilidad de ir a la consulta de López y se presentará directamente a la primera vuelta.