¿Hubo apagón en Caracas en medio de disparos cerca al Palacio de Miraflores?

En la noche de este lunes, 5 de diciembre, se volvió a presentar momentos de angustia e incertidumbre por los disparos que se escucharon cerca al Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.

De hecho, varios videos que circulan en redes sociales evidenciaron a las personas corriendo para resguardar sus vidas, mientras se veían ráfagas de fusiles y también lo que parecía drones sobrevolando la ciudad en inmediaciones del Palacio.

En medio de la confusión, llegó un rumor de un posible apagón en la capital venezolana durante ese cruce de disparos. Sin embargo, el periodista Santiago Martínez, corresponsal en Caracas de Blu Radio, confirmó que no se presentó una afectación al servicio eléctrico en la ciudad y operó normalmente.

En ese sentido, detalló que lo que se pudo haber presentado fue que los ciudadanos, en medio del nerviosismo, hayan decidido apagar las luces de sus viviendas en medio de un mecanismo de protección tras lo sucedido con los bombardeos de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero que terminó en una operación militar para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.



Vestido con ropa de preso y unos audífonos: imágenes de Maduro en la primera audiencia Foto: EFE

