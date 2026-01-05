En vivo
La condena que podría enfrentar Nicolás Maduro si es hallado culpable en EE. UU.

Maduro llegó al edificio judicial acompañado de su esposa, Cilia Flores. Ambos se declararon no culpables de los delitos que les imputa la Fiscalía y denunciaron haber sido víctimas de una detención ilegal.

