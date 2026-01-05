En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Reportan disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

Reportan disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

En redes sociales reportan ataques en la capital venezolana y en redes sociales han comenzado a circular videos de este intercambio de disparos.

Disparos en Miraflores en Caracas
Disparos en Miraflores en Caracas //
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad