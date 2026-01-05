En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Habrá persecución y captura en Venezuela a los que apoyen operación de USA, según decreto

Habrá persecución y captura en Venezuela a los que apoyen operación de USA, según decreto

El decreto, emitido en Venezuela, autoriza a los cuerpos de seguridad a detener a personas que respalden la intervención estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

