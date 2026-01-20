MOE alerta sobre impacto de la crisis política en Venezuela en las elecciones de Colombia

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que desde la organización están solicitando la conformación de una comisión nacional de seguimiento electoral para la frontera con Venezuela, con el fin de analizar la situación política del país vecino y los posibles efectos que esta pueda tener sobre las elecciones en Colombia. Según explicó, se trata de un escenario que requiere monitoreo permanente y coordinación institucional.

“Hay temas de cierre de fronteras que hay que coordinar, pero también presencia de una guerrilla binacional y, dependiendo de lo que pase en Venezuela, puede haber retorno de guerrilla. Hay que hacer seguimiento”, afirmó.

En otro punto, la directora de la MOE cuestionó los topes de financiación establecidos para las consultas interpartidistas, al compararlos con los del proceso realizado el año anterior. “El tope del año pasado era de 6.000 millones. Este año es de $18.000 millones. La reposición de votos el año pasado era 2.555 votos, para este año es de 8.287 votos. Estamos hablando de consultas que tienen como propósito elegir candidatos a la presidencia. No tenemos claro por qué esa diferencia en topes y reposición de votos”, señaló.

Foto: Migración.

Barrios también alertó que la financiación de las campañas políticas sigue siendo uno de los principales retos del proceso electoral y pidió solucionar los problemas del aplicativo Cuentas Claras, que solo hasta la semana pasada fue habilitado. “Solo cuatro campañas han registrado ingresos y otras cuatro gastos y estamos hablando de 3.144 candidatos (…) es importante que el Gobierno Nacional solucione el acceso a las cuentas bancarias por parte de organizaciones políticas”, dijo.



Además, advirtió que, según información verificada en Meta, existen gastos por $500 millones correspondientes a 131 cuentas que no aparecen reportados en la plataforma.

Finalmente, la directora de la MOE se refirió a la violencia política en el país, al señalar que se han reportado 415 hechos contra líderes políticos. “El 40 % es en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca. El 53% en circunscripciones transitorias especiales de paz. Hay que hacer acciones coordinadas, pero no solo desde Bogotá; estamos hablando de territorios que tienen alcaldes y gobernadores”, concluyó.