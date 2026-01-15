En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / María Corina Machado tendrá su propia calle en esta ciudad de Estados Unidos

María Corina Machado tendrá su propia calle en esta ciudad de Estados Unidos

La alcaldesa local calificó la decisión como "un gran honor" y destacó que la distinción reconoce el coraje increíble, la perseverancia y el compromiso con la democracia de Machado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad