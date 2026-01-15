En vivo
Concluye la reunión entre Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca

Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa.

Donald Trump y María Corina Machado
Donald Trump y María Corina Machado
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

