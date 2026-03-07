¿Cómo puede pagar la matrícula de la universidad en el extranjero sin quedar endeudado de por vida?

Cada año, miles de colombianos se alistan para iniciar sus estudios en el exterior. Sin embargo, más allá de la admisión universitaria, existe un momento clave que muchas familias olvidan: el pago de la matrícula y otros costos asociados. Entre marzo y mayo se concentra el mayor número de pagos para programas académicos que inician en el segundo semestre en destinos como Estados Unidos, Canadá y varios países europeos.

El problema inicial es que, en medio de este proceso, suelen aparecer gastos que no estaban previstos y que terminan inflando el costo final. Comisiones bancarias, tasas de cambio o cargos adicionales pueden representar una diferencia importante en el presupuesto familiar. Por ello, expertos recomiendan que el mejor camino para evitar gastos sea planificar con tiempo y entender los pagos internacionales antes de realizar transferencias.



Anticípese al calendario académico en el extranjero

Uno de los errores más comunes es esperar hasta el último minuto para pagar la matrícula. Esto suele implicar asumir la tasa de cambio disponible ese día, sin margen para comparar opciones o aprovechar mejores momentos del mercado.

Tener claridad sobre las fechas límite de matrícula, reservas de cupo o incluso anticipos de alojamiento permite organizar mejor el flujo de dinero con mayor tranquilidad. De hecho, según expertos financieros, esta planificación podría evitar gastos adicionales y dar mayor control sobre el presupuesto.

Por su parte, existen herramientas que permiten mantener el dinero en diferentes monedas o incluso realizar transferencias internacionales con mayor flexibilidad, lo que facilita el proceso tanto para estudiantes como para familias que generan pagos en dólares o euros.



Estudiantes de universidad. Foto: Ministerio de Educación.

Evalúe alternativas de pago

Pagar con tarjeta de crédito puede parecer la opción más sencilla, sin embargo, no siempre es la más económica cuando se trata de montos elevados. Al realizar un pago internacional, los bancos suelen aplicar recargos por conversión de moneda, además de comisiones adicionales que en muchos casos no se perciben al momento de hacer la transacción.

Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66 en Colombia, advierte que estos cargos pueden sorprender a quienes no los tenían en cuenta. “Cuando una persona paga con una tarjeta bancaria en una moneda distinta al peso colombiano, no solo asume la tasa de cambio del día. También puede enfrentar otros recargos y comisiones”, explicó.

Por ello, muchas familias optan por analizar otras plataformas financieras o fintech que permiten hacer pagos internacionales con menos intermediarios y mayor transparencia en los costos.



Calcule el costo total del año, no solo la matrícula

Otro error que muchas familias cometen es concentrarse únicamente en el valor de la matrícula universitaria. En realidad, lo más importante es evaluar el costo de la estadía en el exterior, que incluye alojamiento, transporte, alimentación y seguros, lo que puede representar entre el 40 % y el 60 % del gasto anual.

Por ello, los especialistas recomiendan calcular desde el inicio todo el presupuesto del año académico. Tener una visión completa del gasto permite tomar decisiones más estratégicas sobre el momento de comprar divisas y cómo distribuir los pagos.