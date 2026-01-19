En vivo
Las impresionantes imágenes que dejó accidente de trenes en España

Las impresionantes imágenes que dejó accidente de trenes en España

En imágenes quedó registrado el impactante accidente de cómo los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

Tren-España-EFE.png
Accidente de trenes en España
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

