Se elevan a 41 los muertos en el accidente de dos trenes en España

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que están localizados tres cuerpos entre los amasijos del Alvia, que en las próximas horas esperan ser excarcelados.

Tren-España-1EFE.png
Accidente de trenes en España
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

