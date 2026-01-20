Se elevan a 41 los muertos en el accidente de dos trenes en España

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes el domingo en el sur de España se eleva ya a 41, indicaron fuentes de la investigación.

Esta última víctima mortal fue localizada bajo los restos del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones descarrilaron provocando el siniestro al chocar con la cabecera del tren Alvia, según confirmó asimismo el gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que están localizados tres cuerpos entre los amasijos del Alvia, que en las próximas horas esperan ser excarcelados.

Accidente de trenes en España Foto: EFE

Durante toda la noche se han mantenido las tareas de los equipos técnicos y de rescate desplazados al accidente ferroviario, centrados en la instalación de una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado.



Continúan además 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El choque tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) y la investigación apunta a la rotura de un tramo de la vía, sobre la que todavía se debe determinar si es la causa o la consecuencia del descarrilamiento.

En esta imagen fija de un vídeo tomado y publicado el 19 de enero de 2026 por la Guardia Civil de España, se ven trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren Iryo de alta velocidad descarriló y fue golpeado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026. Al menos 39 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en el accidente de tren más mortal en España en más de una década. AFP

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y las autoridades recalcan que por el momento cualquier hipótesis sobre lo sucedido es "una especulación".